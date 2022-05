Plantentuin De Kleine Boerderij klaar voor nieuwe start als arboretum: “Nood aan een time-out? Altijd welkom om handje toe te komen steken”

MerksplasPlantentuin De Kleine Boerderij in Merksplas hoopt na vernieuwingswerken nog meer bezoekers aan te trekken, nu het officieel erkend is als arboretum. “De tuin is echt naar een hoger niveau getild”, zegt beheerder Wout Oprins.

De Kleine Boerderij, die vroeger gebruikt werd om bedelaars en gedetineerden aan een job te helpen, is al jaren in het bezit van de familie Oprins uit Rijkevorsel. In samenwerking met Harry van Trier (vroeger nog directeur van het Arboretum in Kalmthout) bouwde Jan Oprins de oude boerderij met de bijhorende acht hectare grond om tot een collectietuin.

De voorbije weken werd er rond de gebouwen van de plantentuin flink gewerkt. Onder meer een gloednieuwe oprit en een speciale parkeerplaats voor fietsen werden aangelegd, net als een terras voor- en achteraan. Ook de poorten werden gerestaureerd. Voorzitter Jan Oprins is dan ook erg trots op de stappen die zijn project gezet heeft. “Planten zijn altijd mijn levenswerk geweest en het is dan ook geweldig om je droom waar te kunnen maken.”

Volledig scherm De Plantentuin De Kleine Boerderij in Merksplas is erkend als arboretum. © Toon Verheijen

“We hebben onze collectie planten hier in 2006 ondergebracht, en sindsdien is ze steeds blijven groeien. Ondertussen hebben we de tuin kunnen openstellen voor het publiek en zijn we ook erkend als arboretum.” Deze prestigieuze titel verdiende de plantentuin onder meer dankzij de unieke soorten die de collectie rijk is. “We zijn erg trots op deze erkenning. Bovendien zijn we ook gestart als zorgboerderij, dus mensen met een beperking of iedereen die nood heeft aan een time-out en een handje wil toesteken in onze tuin kan ook bij ons terecht. ”

Parel van Merksplas

Ook de dagelijkse beheerder van de plantentuin, Wout Oprins, is trots op wat er verwezenlijkt is. “De tuin is echt naar een hoger niveau getild, we hebben ons tuincafé en nu ook een feestzaal. Door de heraanleg van de oprit kunnen we onze bezoekers ook beter ontvangen. En we mogen zeker ons team vrijwilligers niet vergeten. Dat is begonnen met een handvol mensen, maar ondertussen hebben we er toch al zestig. Zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn.” Voor burgemeester Frank Wilrycx is de plantentuin ook een parel in zijn gemeente. “Je merkt dat er een gedreven team achter de Kleine Boerderij staat die enorm knap werk levert. Ze maken er iets unieks van waar mensen niet alleen voor rust komen, maar waar even goed huwelijksfeesten, babyborrels en verjaardagsfeesten kunnen plaatsvinden.”

