“Personeel heeft in 48 uur enkele levens gered”: directeur reageert na (onder meer) aanval met schaar in gevangenis Merksplas

Een arts die al decennia voor de gevangenis in Merksplas werkt, werd dinsdag neergestoken met een schaar. Het zoveelste steekincident op rij, in het inmiddels beruchte paviljoen E. Daar werd afgelopen weekend ook al brand gesticht in een cel, waarna de bewuste man maar net gered kon worden. “We moeten iets doen om het veiligheidsgevoel te verhogen”, reageert directeur Serge Rooman. “Want de geïnterneerden die er vandaag zitten, zitten er morgen en overmorgen ook nog.”