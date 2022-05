Padellen kan voortaan ook in Sportcentrum 't Hofeind

De twee terreinen zullen zowel in de winter als de zomer gebruikt kunnen worden. “Padel heeft in ons land en in onze regio een enorme groei gekend tijdens de lockdowns”, zegt Stef Mertens (Merksplasse Tennisclub).” Omdat onze club enkel over outdoor tennisterreinen beschikte, merkten we dat veel van onze leden naar een buurgemeente trokken om te padellen. Met de investering van onze club en met de geste die de gemeente voor ons deed met hun grond, kunnen we onze leden en inwoners van Merksplas op vertrouwde grond padel aanbieden.” Ook de gemeente zelf ziet het als een meerwaarde. “De uitbreiding met padelterreinen is goed voor de dynamiek van de tennisclub en maakt het aanbod in ons sportpark weer wat breder”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “De tennisclub gaat de terreinen beheren, maar er is wel afgesproken dat om 22 uur de lichten doven.”