Ontdek het landbouwleven in de Noorderkempen uit lang vervlogen tijden

Lokaal Diensten­cen­trum Kleine Prinsen start met middagres­tau­rant: “Vereenza­ming tegengaan en mensen uit kansen­groep ook kans geven om heel betaalbaar gezond te eten”

Een fysiek lokaal dienstencentrum zal er pas tegen 2025 staan in de omgeving van het Prinsenhof, maar het lokaal bestuur start nu al wel met de werking. De eerste aanzet is een middagrestaurant op dinsdag in de Kinderclub en op donderdag in het GC Sint-Jozef. “Door de werking op te starten kunnen we de noden beter bepalen", zegt schepen Bert Vangenechten.