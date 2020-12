Nu al 44 gedetineerden besmet met corona in gevangenis van Merksplas

Provincie Antwerpen Gouverneur zet puntjes op de i: zichtbaar bezit van vuurwerk is al strafbaar

25 december Provinciegouverneur Cathy Berx heeft op 23 december een nieuwe politieverordening laten publiceren die nogmaals duidelijk maakt dat vuurwerkgebruik in de eindejaarsperiode absoluut verboden is. Zelfs zichtbaar bezit is verboden. Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat vuurwerkverkoop verboden zou worden, maar dat is er uiteindelijk nooit doorgekomen.