Natuurpunt slachtoffer van vandalenstreken: weideraster stuk geknipt van gallowaykoeien

Turnhout/Beerse Motorrij­der zwaarge­wond na aanrijding op kruispunt

Een motorrijder uit Turnhout is maandag kort na de middag zwaargewond geraakt bij een ongeval in Beerse. Het slachtoffer, de 38-jarige V.K. uit Turnhout, werd op het kruispunt van de Pastoriestraat met de Turnhoutseweg in Beerse aangereden door een auto. De motorrijder werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn niet gekend.

23 mei