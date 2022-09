Naar flat gelokt ‘om het uit te babbelen’, dan met dood bedreigd: parket houdt reconstructie van gijzeling vrouw, maand vóór ex haar zoon doodde

MerksplasHet gerecht heeft woensdag een reconstructie gehouden in het onderzoek naar de gijzeling met fatale afloop eind juni in de Rodenbachstraat in Merksplas. De 19-jarige Jarne Piré kwam daarbij om het leven. De reconstructie ging nog niet over de moord zelf, maar over eerdere feiten van huiselijk geweld waarvan Peter V.H. verdacht wordt.

Lees alles over de moord op Jarne Piré in ons dossier.

Het drama in Merksplas speelde zich op 25 juni af. Peter V.H. was naar de woning van zijn ex getrokken in de Rodenbachstraat. Zij was daar aanwezig met haar nieuwe vriend, haar dochter en zoon Jarne. De vriend en de dochter konden ontkomen, maar geraakten wel gewond. Zoon Jarne moest de inval van Peter V.H. bekopen met zijn leven. De moeder werd nog even gegijzeld, maar na enkele uren kon V.H. toch opgepakt worden. De verdachte zit sinds die dag in de cel.

Eerdere feiten

Het waren niet de eerste wapenfeiten van Peter V.H. Enkele weken voor die dramatische dag, eind mei van dit jaar, werd hij al eens opgepakt voor ernstige feiten van familiaal geweld. Cindy, de moeder van Jarne, had enige tijd daarvoor een punt gezet achter de relatie. Eind mei had de verdachte haar opgebeld met de vraag om naar zijn appartement te komen aan de Steenweg op Turnhout “om het uit te praten”. Maar dat draaide dus anders uit. Hij nam haar sleutels en gsm af en gijzelde de vrouw een hele nacht lang in het appartement. Hij zou er ook mee gedreigd hebben om haar te doden. ’s Ochtends trokken ze dan toch beiden naar de woning in de Rodenbachstraat waar de kinderen erin slaagden om de politie te verwittigen. Peter V.H. werd toen opgepakt.

Volledig scherm Slachtoffer Jarne Pire (links) en Peter V., de man die hem doodde en zijn moeder gijzelde. © RV

Reconstructie

Peter V.H. werd na die arrestatie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket wilde hem in voorlopige hechtenis laten nemen op beschuldiging van moordpoging, maar uiteindelijk werd hij vrijgelaten na de voorleiding bij de onderzoeksrechter. V.H. kreeg een contact- en straatverbod opgelegd en moest zich laten begeleiden. Maar drie weken later sloeg hij dus opnieuw toe en dat moest de 19-jarige Jarne Piré bekopen met zijn leven.

Het zijn de feiten in het appartement die de verdachte woensdag heeft moeten overdoen in aanwezigheid van zijn advocaat, de speurders, de onderzoeksrechter en het parket. “Het gaat inderdaad om een eerste deel van het grote dossier", zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen. “Die vonden enkele weken voor de feiten in de Rodenbachstraat plaats. De reconstructie voor dat deel van het onderzoek staat pas later gepland, vermoedelijk ergens in oktober.” Over het verloop van de reconstructie van woensdag kon het parket niet veel informatie kwijt.

Kort na de moord werd overigens nog een indrukwekkende witte mars gehouden voor Jarne.

LEES OOK:

Volledig scherm Het gerecht hield een reconstructie in het dossier van de moord op de 19-jarige Jarne Piré uit Merksplas. © Toon Verheijen

Volledig scherm Het gerecht hield een reconstructie in het dossier van de moord op de 19-jarige Jarne Piré uit Merksplas. © Toon Verheijen

Volledig scherm Het gerecht hield een reconstructie in het dossier van de moord op de 19-jarige Jarne Piré uit Merksplas. © Toon Verheijen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.