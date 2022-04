Na twee afgelastingen eindelijk weer garageverkoop

Iedereen die wil kan aan de garageverkoop deelnemen. Inschrijven kan nog tot 15 april via www.garageverkoopmerksplas.be. Leden van Femma of Gezinsbond betalen 5 euro, niet-leden betalen 10 euro per verkoopstand. In ruil voor dit bedrag zorgt de organisatie voor publiciteit in en rond Merksplas. Ze plaatsen onder meer reclameborden op de invalswegen, advertenties in verschillende kranten en op websites en op hun Facebookpagina. “We raden iedereen die deelneemt aan om de oprit wat te versieren zodat het opvalt”, klinkt het bij de organisatie. “Alles mag te koop aangeboden worden en je bepaalt als deelnemer zelf de prijs.”