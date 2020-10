Na storm Ciara gooit nu Covid-19 roet in het eten: veldrijden in Merksplas zonder publiek

Leo (61) heeft coronavi­rus... geta­toeëerd op zijn lichaam: “Ik had nog één plekje in m’n oksel”

9 oktober Leo Hens (61) uit Turnhout zit de rest van zijn leven opgescheept met het coronavirus. Niet omdat hij besmet is, wel omdat hij het virus op zijn lijf liet tatoeëren. In zijn oksel, zowat het laatste plekje van zijn lichaam dat nog vrij was. “Vier jaar geleden had ik nog geen enkele tattoo. Nu houden ze me overeind na een zware tegenslag”, getuigt Leo.