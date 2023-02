N-VA pleit voor ter beschikking stellen werkplekken voor verplichte gemeenschapsdienst

De verplichte gemeenschapsdienst is ingevoerd op 1 januari van dit jaar. De Vlaamse overheid voorziet nu opstartfinanciering voor gemeenten die een leerwerkplek willen faciliteren of ter beschikking stellen. “Wze hopen dat onze gemeente een dossier gaat indienen”, klinkt het bij Luc Holthof van N-VA. “Zo kunnen werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven. Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt.”

Subsidie

“Het aantal leerwerkplekken die de gemeente aanbiedt en het aantal opgeleide mentoren die daarvoor vereist is, bepaalt de hoogte van de subsidies door de Vlaamse overheid. De subsidies variëren van minimum 7.397 euro tot maximum 96.159 euro. Lokale besturen kunnen ten laatste op 31 maart 2023 een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse overheid. “De gemeenteraad heeft ons voorstel besproken en zal samen met de 5 andere gemeenten die deel uitmaken van “Noorderkempen Werkt” overleg plegen op welke manier een project best gezamenlijk ingediend kan worden.”

Laagdrempelig

Wie meer dan 2 jaar zonder job zit, kan vanaf 1 januari 2023 voor VDAB verplicht worden om laagdrempelige en kleinschalige taken uit te voeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen. Deze gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden blijft wel beperkt in tijd en omvang. De prestaties bedragen minstens 32 uur per maand of 2 halve dagen per week en maximaal 64 uur per maand en dit gedurende maximaal 6 maand. Tijdens de gemeenschapsdienst wordt gewerkt