N-VA pleit voor betere toegankelijkheid in de gemeente

Volgens Tine van der Vloet van N-VA is het toch belangrijk om meer aandacht te hebben voor de toegankelijkheid. “Ongeveer één op zeven mensen onder de 65 jaar heeft een beperking en ongeveer één op vijf is ouder dan 65 jaar en dat is in Merksplas niet anders”, zegt Tine van der Vloet. “Als beheerder van een groot deel van het publiek domein is de gemeente verantwoordelijk voor voetpaden, borduren, openbare gebouwen, de staat van het wegdek. Enkele maanden geleden hebben we de proef op de som genomen. We stellen vast dat er nog zeer veel werk aan de winkel is. Zo zijn er voetpaden die schuin aflopen, wat zeer gevaarlijk is voor rolstoelgebruikers. Ook merken we dat er reclameborden in het midden van het voetpad staan en dat de deuren van openbare gebouwen niet geopend kunnen worden door personen in een rolstoel.”