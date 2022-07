Moordverdachte Peter V.H. voor de raadkamer: “Hij heeft beloofd zijn volle medewerking te verlenen”

MerksplasMet de handen voor het gezicht, getooid in een gevangenisplunje. Zo verscheen Peter V.H . vrijdag voor de raadkamer in Turnhout op betichting van moord, moordpoging en gijzeling. De man stak vorige week Jarne Pire neer. De zoon van zijn ex liet daarbij het leven. Dochter Shannon werd zwaargewond. V.H. bekent de feiten en heeft ook al verklaringen afgelegd bij de politie en de onderzoeksrechter. “Hij is onder de indruk, maar heeft beloofd dat hij zijn volledige medewerking aan het gerecht zal verlenen”, aldus zijn raadsman Sven De Potter. De raadkamer zal in de loop van de namiddag een beslissing nemen over zijn verdere aanhouding.

Het drama dat zich vorige week afspeelde in Merksplas zindert er nog altijd na. Peter V.H. was vorige zaterdag in alle vroegte naar de woning van Cindy B. en haar twee kinderen Jarne en Shannon in de Rodenbachstraat getrokken. Jarne bekocht dat met zijn leven. Shannon werd zwaargewond aan de armen en de hals en ligt nog altijd in het ziekenhuis waar ze al verschillende operaties onderging. Cindy B. werd urenlang gegijzeld door Peter V.H. tot hij zich overgaf aan de politie. De vrouw krijgt nu serieuze psychologische begeleiding. De advocaat van Peter V.H., Sven De Potter, kon donderdag voor de eerste keer het dossier inkijken en heeft met zijn cliënt kunnen spreken. “Hij is echt wel onder de indruk van de feiten en ze spelen constant door zijn gedachten, maar dat is natuurlijk iets waar hij zal mee moeten leren leven.”

Medewerking

Sven De Potter drong vrijdag bij de verschijning voor de raadkamer niet aan op een vrijlating onder voorwaarden of een enkelband. “We verzetten ons ook niet tegen een verdere aanhouding in de gevangenis", aldus De Potter. “Hij heeft ook beloofd om zijn volledige medewerking aan het gerecht te verlenen. We beseffen allemaal dat het onderzoek geruime tijd in beslag zal nemen. Maar dat is goed want iedereen heeft het recht om te weten wat er die zaterdag precies allemaal is gebeurd en waarom. De impact op Merksplas en misschien wel heel Vlaanderen is groot.”

Verleden

Peter V.H. werd in het verleden - twintig jaar geleden - al eens veroordeeld voor gewelddelicten in Antwerpen. Feiten uit het verre verleden, maar nog geen maand geleden had Peter V.H. zijn ex Cindy B. al eens gegijzeld in haar woning. Feiten waarvoor Peter V.H. wel werd opgepakt, maar na verhoor werd vrijgelaten. Hij kreeg wel een contact- en straatverbod opgelegd, maar dat weerhield hem dus niet van de gruwelijke feiten die hij zaterdag pleegde. “In een opwelling”, zou hij aanvankelijk verklaard hebben. Maar hij had wel de machete bij zich. Over zijn verklaringen wil de raadsman niets kwijt. “Er moet nog heel veel gebeuren in het onderzoek”, zegt Sven De Potter. “Er zal ook nog wel een psychiatrisch onderzoek volgen al is dat nog niet beslist. Of de feiten van een maand geleden mee zullen opgenomen worden in het dossier, zal ook pas later blijken. Dat is aan het parket omdat te beslissen.”

De begrafenis van Jarne Pire (19) vindt volgende week donderdag plaats in het crematorium Pontes in Turnhout om 13 uur. Nu zaterdagavond is er in het centrum van Merksplas een witte mars.

