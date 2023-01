Mateo en vier vrienden willen geld inzamelen om monument te laten maken voor overleden wielrenner Lars Janssens (16): “Als we gaan trainen in de Ardennen, kunnen we hem even dag gaan zeggen”

Merksplas/HerentalsVijf leerlingen van De Vesten in Herentals zijn gestart met een wafelverkoop. Eerder plaatsten ze ook al inzamelpotten in cafés en winkels. Ze doen dat niet zomaar, want ze willen met het ingezamelde geld en eventuele extra steun van Lions Club Herentals een monument laten plaatsen in Malmédy op de plaats waar vorig jaar Lars Janssens (16) uit Merksplas werd aangereden en later stierf . “Ik heb zo’n mooie herinneringen aan Lars en ben blij dat mijn medeleerlingen ermee willen voor gaan.”

Het is begin augustus 2022. Lars is samen met zijn ploegmakkers van Team Kempen op stage in de Ardennen. Lars is een fanatieke jongen, verliefd op het wielrennen. Maar tijdens een trainingsritje loopt het fout. Hij werd opgeschept door een wagen waarvan de bestuurder nadien onder invloed van drugs bleek te zijn. Lars belandde in een diepe coma. Alles had de familie er aan gedaan om hem tijdens de coma te prikkelen. Wout Van Aert maakte een videoboodschap, Toon Aerts ging er zelfs op bezoek. Maar Lars overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Het nieuws sloeg in als een bom.

Volledig scherm Jonge wielrenner Lars Janssens (16) kwam om het leven in Malmédy na aangereden te zijn door chauffeur onder invloed van cannabis © RV

Nooit vergeten

Dat was ook het geval bij Mateo Horemans (16) uit Olen. “Lars en ik zijn negen jaar lang heel goede vrienden geweest”, vertelt Mateo. “Ik heb hem leren kennen op de Wielerschool Vlaanderen in Herentals. We reden dan wel voor verschillende ploegen, maar we zijn altijd contact blijven houden. We stuurden regelmatig berichten hoe het ging of wat voor een training we hadden gedaan. Ik ben nog naar het ziekenhuis gegaan toen Lars nog aan het vechten was voor zijn leven, maar het was toen al wel duidelijk dat het niet meer zou goed komen. Het kwam wel hard aan. Lars was echt een toffe gast. Mooie herinneringen hebben we samen. Ik herinner me nog dat ik hem ooit mee over de streep heb moeten trekken omdat hij pech had. Dat zijn dingen die ik nooit zal vergeten.”

Volledig scherm Mateo en vier klasgenoten willen geld inzamelen zodat de ouders van Lars een monument kunnen laten plaatsen in Malmédy © RV

Monument

In het kader van een project op school in samenwerking met Lionsclub Herentals, moesten de groepjes leerlingen een project uitwerken rond een zelfgekozen goed doel. Thibe Piessens, Gutte Weuts, Aksel Sluyts en Nikita Laenen, klasgenoten van Mateo, gingen meteen akkoord met het idee van hem: een monument voor Lars. “Dan kunnen we als we eens in de Ardennen trainen altijd even dag gaan zeggen”, zegt Mateo. “We hebben al collectebussen geplaatst in horecazaken en winkels en we doen ook een wafelverkoop. We hopen zoveel mogelijk centen in te zamelen. Dat bedrag gaan we dan overmaken aan de ouders van Lars zodat zij er een monument mee kunnen laten maken. Zij moeten ook beslissen welke tekst erop moet komen. Ik hoop dat het iets moois wordt. Dat verdient Lars gewoon.”

Meer info over de actie vind je hier.

Volledig scherm Mateo en Thibe Piessens, Gutte Weuts, Aksel Sluyts en Nikita Laenen willen geld inzamelen zodat de ouders van Lars een monument kunnen laten plaatsen in Malmédy © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.