Leerlingen van Merksplasse scholen lopen voor opleiding blindegeleidehonden

Man (83) gewond bij botsing tussen drie wagens

In de Hemelrijkstraat in Beerse is donderdagochtend een verkeersongeval gebeurd. Drie auto’s botsten er op elkaar. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de wegenwerken. Een 83-jarige man uit Beerse liep bij het ongeval lichte verwondingen op. Hij is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.