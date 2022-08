Jonge wielrenner Lars Janssens (16) overleden na dramatisch ongeval in Malmedy

De 16-jarige Lars was vorige week op stage in Wallonië. Tijdens een trainingsrit werd hij aangereden door een bestuurder die later onder invloed van cannabis bleek te zijn. De jongeman belandde in een coma en is maandagavond overleden aan zijn verwondingen.

Zowat heel Merksplas reageert aangeslagen, maar ook zijn club Team Kempen. “Het wielrennen heeft ons veel gegeven waardoor we uitgegroeid zijn tot een hechte familie die elkaar door dik en dun steunt”, klinkt het in een mededeling van de club. “Maar wat er vorige week gebeurt is, tart elke verbeelding. Lars Janssens werd het slachtoffer van een ongeval en geraakte in een diepe coma. Hij heeft enorm gevochten, maar is uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. We beseffen nu meer dan ooit hoe kwetsbaar het leven is. Maar we staan er niet alleen voor. Via deze weg willen we onze steun betuigen aan de familie en vrienden van Lars in deze moeilijke tijden. Lars zal in onze club en familie niet vergeten worden.” Waarop de club de boodschap beëindigt met #RideForLars.