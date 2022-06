Jarne (19) om het leven gebracht door ex (44) van mama tijdens gijzeling: “Verdachte was bekend bij de politie”

In de Rodenbachstraat in Merksplas, in de Noorderkempen, is deze ochtend de 19-jarige Jarne Pire om het leven gekomen nadat hij vermoedelijk neergestoken werd door de ex-vriend (44) van zijn moeder (43). Zijn 22-jarige zus raakte ernstig gewond. De dader, die voor alle duidelijkheid niet de vader is van Jarne en zijn zus, was hun woning binnengedrongen en gijzelde vervolgens nog urenlang zijn ex. Rond het middaguur kon de politie de man overmeesteren. Hij blijkt gekend te staan voor meerdere feiten, zo bevestigd het parket.

De politie kreeg omstreeks 5.45 uur de melding dat een man de woning in de Rodenbachstraat binnengedrongen was en kwam meteen massaal ter plaatse. De omgeving werd afgezet en via de tuinen van buren werd het huis omsingeld. De dader was vermoedelijk gewapend met een mes, maar duidelijkheid hierover is er nog niet. In de buurt valt te horen dat het om een machete ging.

Een meisje legt bloemen neer aan de woning waar de gijzeling plaatsvond.

Wel is zeker dat Jarne Pire, de 19-jarige zoon van de ex van de dader, om het leven kwam. Mogelijk probeerde hij zijn moeder te beschermen en moest hij dat bekopen. Daarop nam de dader de moeder van Jarne mee naar de zolderverdieping. De politie besloot om de hulp in te schakelen van de speciale eenheden van de federale politie en via een bemiddelaar werden onderhandelingen opgestart. De zus van Jarne en de nieuwe vriend van zijn moeder, een 50-jarige man, konden eerder al ontkomen.

Harde werker

Jarne werkte al zo’n twee jaar voor een bedrijf in chapewerken. “Dit nieuws is bij ons hard binnengekomen”, zegt zijn werkgeefster. “Jarne is meteen na zijn schoolcarrière bij ons begonnen, intussen zo’n twee jaar geleden. Hij was nog in opleiding bij ons. Een stille, maar harde werker. Na een klein werkongeval zat hij nu drie weken thuis. Of ik ooit iets van problemen vernomen heb? Nee, niks... Dit alles is een enorme shock.”

De omgeving werd afgezet.

De zus van Jarne, een twintiger, kon ontsnappen en belde bij verschillende buren aan. Eén man, die even verderop woont, wilde op dat moment net naar het werk vertrekken. “Ik zag haar, helemaal in paniek”, klinkt het. “Ze weende en riep... Ze was toen ook al met de hulpdiensten aan het bellen.” De zus van Jarne had volgens de buurman veel steekwonden. “Ze zat onder het bloed”, zucht hij. “Eén van die verwondingen was ze aan het stelpen met een laken of handdoek. In haar nek had ze een hele grote wonde... Ze riep: ‘Iemand binnen met een zwaard, een machete. Ik denk dat mijn broer dood is’. Dat zijn trauma’s voor het leven... Het leek erop dat ze echt gezien heeft hoe haar broer om het leven gebracht werd.” De man liet de jonge vrouw even bij hem neerzitten, tot de hulpdiensten arriveerden. “Je verwacht zoiets nooit, dat het hier in onze buurt kan gebeuren. Ik ben er niet goed van...”

Dirk Herrijgers, buurtbewoner

“Alsof je in een film zat”, blikt buurman Dirk Herrijgers zwaar onder de indruk terug. “Je wordt wakker van al die sirenes... En wanneer je de deur opende, kreeg je meteen te horen dat je niet naar buiten mocht. De sfeer was heel gespannen.”

Ook de andere buren reageren geschokt. Veerle Thyssen, die in de nabije Bevrijdingsstraat woont, kreeg omstreeks 6.30 uur telefoon van de politie. “Ze vroegen heel beleefd of ze in mijn tuin mochten gaan”, vertelt ze. “Omdat er een gijzeling gaande was... Heel erg wat hier gebeurd is, dit wens ik niemand toe. Ik ken de moeder ook, een lieve vrouw.” De politie ging via de tuin van Veerle naar de tuin van nog een buurman. Zo wilden ze voorkomen dat de gijzelnemer langs achteren zou kunnen vluchten. “We hebben nog gezien hoe ze hem opgepakt hebben. Hij kreeg meteen een blinddoek om...”

Motief onbekend

De man, die niet de vader van het dodelijke slachtoffer en diens zus is, kon inderdaad opgepakt worden na lang onderhandelen. Dat gebeurde omstreeks 11.40 uur door speciale eenheden van de politie. Over zijn motief is voorlopig niets geweten.

Na afloop van de gijzeling wordt de omgeving van de woning gereinigd.

Na afloop van de gijzeling werd de woning nog gecontroleerd door de brandweer, om er zeker van te zijn dat daar geen “gevaarlijke situaties achtergebleven waren”. Intussen werd ook een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, poging moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. “De verdachte, een veertiger, zal zondag voorgeleid worden”, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) reageert geschokt: “Deze gruwelijke feiten vonden plaats in een anders zeer rustige buurt. Dit nieuws slaat in als een bom... Hier wonen veel jonge gezinnen. Dat een jongeman op zo’n manier om het leven moet komen, is verschrikkelijk. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden. Dit is onbeschrijflijk.”

Later op de dag kwamen enkele buren en vrienden een bloemetje neerleggen aan de woning. “We zijn hard aangedaan door hetgeen gebeurd is”, reageert Tinne Walder van het lokale wijkcomité. “Dit komt heel dichtbij. We kennen de familie — die hier zo’n twee jaar woont — niet persoonlijk, maar willen de nabestaanden wel een hart onder de riem steken.”

Speciale eenheden van de politie zijn ter plaatse.

