Jakke Embrechts in de bloemetjes gezet

Leegstand in Turnhoutse winkelstra­ten fel terugge­dron­gen dankzij aanlokke­lij­ke premies: “We zetten onze stad terug in de winkel”

In 2020 rolde het Turnhoutse stadsbestuur een intensief beleid met premies uit om het uitzicht van de handelspanden in het stadshart te verbeteren. Dankzij die actieve aanpak zijn er nu - bijna tweeënhalf jaar later - reeds 44 panden (opnieuw) opgeknapt tot fraaie winkelruimte of betaalbare woning. De stad investeerde daarvoor al ruim 600.000 euro.