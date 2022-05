Inwoners Merksplas kunnen aangevraagde documenten voortaan ook via e-Box ontvangen

Steden en gemeenten versturen jaarlijks heel wat attesten, facturen, oproepingsbrieven en andere communicatie. Inwoners ontvangen die post meestal nog op papier. “Maar we zien wel meer en meer burgers die kiezen voor digitale post”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Het gebruik van het e-loket voor attesten en uittreksels zit duidelijk in de lift. En het feit dat al meer dan 43 procent van onze inwoners zijn of haar digitale postbus e-Box gebruikt, geeft aan dat steeds meer mensen de voorkeur geven aan digitale post. Daarom dat we als gemeente ook mee moeten evolueren met de nieuwe technologieën.”

Vier gemeenten

De vier gemeenten hebben nu samen een voorstel uitgewerkt. “Enerzijds om digitale post te versturen naar inwoners die hun e-Box gebruiken en anderzijds om papieren post te versturen naar inwoners die hun e-Box niet gebruiken. Niemand valt uit de boot. Dat ieders persoonlijke voorkeur bepalend is, is de grote sterkte van dit project’, vult Wilrycx aan. De digitale post is niet alleen raadpleegbaar via de digitale postbus e-Box, maar ook via het platform ‘Mijn Burgerprofiel’. De e-Box is te vinden via www.myebox.be. ‘Mijn Burgerprofiel’ kun je raadplegen via: www.burgerprofiel.be.