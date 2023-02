IN BEELD. Kinderen verstoppen tijdscapsule in gouden bol onder kerkhaan: “Misschien raakt het over 50 jaar wel bekend”

MerksplasDe gouden windhaan prijkt weer op de kerktoren van de Sint-Willibrorduskerk in Merksplas. Maar niet zomaar. In de gouden bol onderaan het kruis waarop de haan staat, is een tijdscapsule gestoken. Daarin zitten boodschappen van de burgemeester, de pastoor én de kinderen van de drie Merksplasse scholen Qworzo, VBS Merksplas en Nautica. “Wat we hebben geschreven? Dat is geheim!”