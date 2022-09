Huizenprijzen met 140.000 euro gestegen in Merksplas

Merksplas Naar flat gelokt ‘om het uit te babbelen’, dan met dood bedreigd: parket houdt reconstruc­tie van gijzeling vrouw, maand vóór ex haar zoon doodde

Het gerecht heeft woensdag een reconstructie gehouden in het onderzoek naar de gijzeling met fatale afloop eind juni in de Rodenbachstraat in Merksplas. De 19-jarige Jarne Piré kwam daarbij om het leven. De reconstructie ging nog niet over de moord zelf, maar over eerdere feiten van huiselijk geweld waarvan Peter V.H. verdacht wordt.

14 september