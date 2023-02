Hoppe Craft Beer Festival trekt kaart van Belgische kleine brouwerijen (maar ook een beetje uit de wereld)

Lees meer over brouwerijen in de Kempen en Antwerpen in ons dossier.

De mannen van Beer Tastings vzw organiseerden in 2019 de eerste keer een bierfestival, toen nog in het bezoekerscentrum van de Kolonie in Merksplas. De missie was duidelijk: de prachtige en smaakvolle bieren van kleinere brouwerijen uit binnen- en buitenland meer promoten en bijzondere bierstijlen presenteren. Tijdens de tweede editie wisten ze zelfs een 60 jaar oude fles Geuze op de kop te tikken en bezoekers konden daar (een klein) glaasje van proeven.

Volledig scherm Hoppe Beer Craft Festival op de Kolonie in Merksplas. Dit was de fles Geuze van 60 jaar oud. © Toon Verheijen

Belgische bierstijlen

Van 10 tot 12 maart is het ondertussen al de vierde editie. Het decor is deze keer het gemeenschapscentrum van Merksplas. “We hebben dit jaar opnieuw een mooie selectie van 90 bieren van maar liefst 60 verschillende brouwerijen uit 25 landen”, zeggen Koen Nijs, Marc Moonen en Niek Groen. “We hebben tijdens de eerste drie edities vooral de nadruk gelegd op buitenlandse bierstijlen zoals Porter, IPA en Barleywine, maar dit jaar zouden we wat meer aandacht willen voor de traditionele Belgische bierstijlen. Omdat we in Merksplas zitten, zijn we daarvoor onder meer gaan aankloppen bij René Schoofs van Vagebond. Van hem zullen we drie minder gekende bieren op de kaart hebben: de Vagebruin Quadrupel op eikenhouten vat, de Vageblond Whisky Belgian Owl en de Vagebruin Vlaams Oud Bruin.”

Volledig scherm René Schoofs van brouwerij Vagebond © Peter Vanderveken

René Schoofs is in elk geval blij dat er bierfestivals als het Hoppe CRaft Beer Festival zijn. “Bier maken als kleine brouwer is fijn, maar ons bier dient wel om gedronken te worden”, lacht René Schoofs. “Daarom is een bierfestival als dit mooie promotie. Onder meer het Vagebruin Vlaams Oud Bruin is een mooi bier. Het wordt gebrouwen met melkzuurvergisting. Het is een zurig bier, maar heeft geen uitgesproken zure smaak. Die vatgerijpte bieren zijn voornamelijk een investering in tijd, maar het resultaat mag er zijn.”

Het festival vindt plaats op 10, 11 en 12 maart. Naast Belgische bieren zijn er onder meer ook bieren uit Argentinië, Japan, Canada of Roemenië. Er zijn ook alcoholarme bieren en er is zelfs een glutenvrij bier in het aanbod. “We voorzien ook een proefpalletje met vier bieren van 10 cl, geselecteerd door het Hoppe team. Deze vier bieren zijn uiteenlopend van smaak, en bieden een ontdekkingstocht door het internationale bierlandschap. Divers, maar toch ook toegankelijk, zodat dit uitermate geschikt is voor de beginnende bierliefhebber.” De toegang is gratis. De openingsuren zijn vrijdag van 17 tot 1 uur, zaterdag van 13 tot 1 uur en zondag van 13 tot 18 uur. Zaal GC De MARc/kT is ideaal bereikbaar met het openbaar vervoer met een halte direct in Merksplas Dorp.

Volledig scherm Hoppe Beer CRaft Festival vindt voor de derde keer plaats. Dit keer in zaal De .Kusntvrienden in Merksplas. © Toon Verheijen

