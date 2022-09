Heb jij de geschilderde landloperfiguurtjes in het straatbeeld al gespot?

Wortel/MerksplasStreet artist Jaune heeft in Merksplas en Hoogstraten heeft op twintig plaatsen een landlopersfiguur geschilderd. De twee gemeenten willen zo het straatbeeld verfraaien en tegelijkertijd het 200-jarig bestaan van Wortel Kolonie in de verf zetten.

Street artist Jaune is een stencilkunstenaar uit het Brusselse die vooral gekend is voor zijn typische vuilnismannetjes. Een idee dat hij opdeed als vuilnisman. Hij merkte dat een vuilnisman eigenlijk maar gewoon opgaat in het decor en niemand echt op hen let. Daarom begon hij grappige vuilnismannetjes te schilderen die opduiken in het straatbeeld in soms absurde situaties. Hij laat het ook niet na om de samenleving af en toe een steek te geven.

Volledig scherm Street artist Jaune maakte schilderde op twintig plaatsen, tien in Merksplas en tien in Hoogstraten, een landloperfiguurtje. © RV

Twintig plaatsen

En dat bracht Hoogstraten en Merksplas op het idee om hem te vragen een twintigtal landloperfiguurtjes te maken. Hij deed dat op basis van oude foto’s. Op verschillende plaatsen duiken de mannetjes nu op in Hoogstraten en Merksplas, in totaal op 10 plaatsen in elke gemeente.

“Enkele decennia geleden liepen de landlopers nog echt in ons dorp. Nu de landloperij is afgeschaft en de landlopers verdwenen zijn, brengen we ze op deze manier terug tot leven”, zegt schepen van Cultuur in Merksplas, Monique Quirijnen (Leefbaar Merksplas).

Het project past ook in het 200-jarig bestaan van de Kolonie van Wortel. “Dat willen we nog eens extra in de verf zetten”, zegt schepen van Cultuur in Hoogstraten, Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “De geschiedenis van de koloniën draait in de eerste plaats om de mensen die daar leefden, niet om de gebouwen, die ze hebben achtergelaten. Dat mogen we niet vergeten. Hun harde werk heeft voor altijd een stempel op ons landschap gezet.”

Een tipje van de sluier: de meeste werkjes vind je langs de vernieuwde Landlopersroute die je door de kolonies van Hoogstraten en Merksplas brengt.

