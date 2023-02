Grote commotie in Centrum voor Illegalen nadat bewoner (38) in hongerstaking overlijdt, medebewoners breken dagzaal af

Het Centrum voor Illegalen in Merksplas werd in 1993 gevestigd in de gebouwen van een voormalige gevangenis van de provincie Antwerpen op Merksplas-Kolonie. Het centrum biedt onderdak aan mannen in illegaal verblijf in afwachting van hun repatriëring en aan afgewezen mannelijke asielzoekers in afwachting van hun verwijdering van het grondgebied. Woensdagochtend is een van die bewoners overleden. De 38-jarige man uit Georgië was in hongerstaking. “Er was voor de bewoner een Dublin-onderzoek gestart om te bepalen welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor zijn asielaanvraag. Er werd bekeken of kon worden uitgewezen naar Frankrijk, waar zijn vrouw verblijft”, zegt Paulien Blondeel, woordvoerster van Dienst Vreemdelingenzaken.