Groen wil zone 30 in omgeving Kinderclub de Spetter

Kinderclub de Spetter is gevestigd in de oude melkerij in de Pastorijstraat. Voor en na de schooltijden is het er een komen en gaan van ouders en kinderen. “Maar in tegenstelling tot schoolomgevingen is de snelheid hier niet beperkt tot 30 kilometer per uur”, zeggen Jef Schoofs en Jan De Bie. “Nochtans is er veel en vaak zwaar verkeer en is de zichtbaarheid beperkt door de haakse bocht met de Kerkstraat. Bovendien wordt er vaak ook snel gereden. Het is dus hoog tijd dat de zone 30 van de schoolomgeving wordt uitgebreid in de Pastorijstraat. Met onze actie zetten we onze vraag voor een ‘zone 30’ letterlijk en figuurlijk in de verf en willen we het gemeentebestuur en de administratie Wegen en Verkeer wakker schudden. Te dikwijls moet er eerst een ongeluk gebeuren voor er aanpassingen gedaan worden”.