Gevangene verstopt zich in vrachtwagen wasserij en ontsnapt

De gevangenis van Merksplas werkt samen met wasserij CleanLease voor de verwerking van ziekenhuislinnen. “De firma brengt ons vuil linnen, dat gewassen wordt door onze gedetineerden en vervolgens weer opgehaald wordt. Tijdens de ophaling vandaag wist een van de gedetineerden in de vrachtwagen te kruipen”, zegt directeur Serge Rooman. “De man werd bij aankomst aan het bedrijf opgemerkt door de chauffeur toen hij van de vrachtwagen sprong. De chauffeur heeft meteen de hulpdiensten verwittigd. Niet veel later werd de gedetineerde in een veld gevat door de politie. Hij verblijft inmiddels weer in onze instelling. Al bij al zal hij zich nog geen uur buiten de muren hebben bevonden”, verzekert hij.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de gevangene in de vrachtwagen kon kruipen. “Er loopt momenteel een intern onderzoek om na te gaan of alle procedures in acht werden genomen. Zo niet, dan zetten we eventuele verdere stappen. Maar voorlopig gaan we onze samenwerking met de firma zeker niet stopzetten”, besluit Rooman.