Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Merksplas vandaag

Wat te doen in de Kempen dit weekend: Van Moonfield Festival in Mol tot streetart ontdekken in Turnhout

Nog geen plannen voor het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 juli? Geen nood, ondanks het bouwverlof valt er toch genoeg te beleven in de Kempen. Zo schud je in Mol zo je dansbeentjes los, proef je in Vorselaar het lekkerste gerstenat en tip je de leukste keramieken creaties op de kop. Laat het weekend maar beginnen!