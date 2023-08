Op wandel met de kids: struinen langs het kanaal Des­sel-Scho­ten en door de bossen van Oud-Turn­hout

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van uitstapjes met de kids, want tussen de regenbuien door kan het leuk zijn om samen een wandeling te maken langs bossen en weilanden. Zo wandel je van Turnhout naar natuurgebied De Liereman en terug langs het kanaal Dessel-Schoten.