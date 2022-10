Gerecht houdt reconstructie van moord op 19-jarige Jarne Pire uit Merksplas: verdachte moet alles tot in detail tonen

MerksplasHet gerecht organiseert vandaag/donderdag een reconstructie in de moord op de 19-jarige Jarne Pire . De jongeman overleed op 25 juni nadat Peter V.H. de woning van zijn ex in de Rodenbachstraat was binnengedrongen. De straat werd volledig afgesloten om alle mogelijke pottenkijkers op afstand te houden. Peter V.H. moet aan de speurders en de onderzoeksrechter in detail laten zien hoe de gruweldag verliep. Enkele weken geleden werd al een reconstructie gehouden van feiten een maand voor de moord.

De Rodenbachstraat werd donderdagvoormiddag al volledig afgesloten grote nadarhekken met zwarte doeken nadat verschillende voertuigen van de lokale en federale politie, het gerechtelijk labo en de Civiele Bescherming de straat waren ingereden. Nadat alles in gereedheid was gebracht, werd ook verdachte Peter V.H. met een geblindeerde wagen naar de plaats van de feiten gebracht. Het is de bedoeling dat Peter V.H. - die na zijn arrestatie zijn volledige medewerking beloofde - aan de speurders en de onderzoeksrechter laat zien hoe de feiten zich die bewuste 25ste juni hebben voorgedaan. Ook de ex-vriendin en andere familieleden zouden daarbij (gedeeltelijk) aanwezig zijn.

Andere feiten

Peter V.H. kon het niet verkroppen dat zijn ex-vriendin een andere vriend had en besloot om wraak te nemen. Dat probeerde hij ook al een maand voor die dramatische 25ste juni. Toen werd hij al eens opgepakt voor ernstige feiten van familiaal geweld. Cindy, de moeder van Jarne, had enige tijd daarvoor een punt gezet achter de relatie. Peter V.H. belde haar op met de vraag om naar zijn appartement te komen aan de Steenweg op Turnhout “om het uit te praten”. Hij nam haar sleutels en gsm af en gijzelde de vrouw een hele nacht lang in het appartement. Hij zou er ook mee gedreigd hebben om haar te doden. ’s Ochtends trokken ze dan toch beiden naar de woning in de Rodenbachstraat waar de kinderen erin slaagden om de politie te verwittigen. Peter V.H. werd toen opgepakt, maar later onder voorwaarden weer vrijgelaten Hij kreeg onder meer een contact- en straatverbod. Voor deze feiten werd er in september al eens een reconstructie gehouden.

Moord

Maar nog geen maand later liep de hele zaak volledig fout af. Op 25 juni trok Peter V.H. i’s morgens in alle vroegte naar de woning van zijn ex in de Rodenbachstraat. Hij geraakte er vermoedelijk binnen door een raam dat aan de achterkant open stond. Naast Cindy en haar nieuwe vriend, waren ook Jarne en zijn zus aanwezig. Vermoedelijk was het Jarne die Peter V.H. het eerste tegen het lijf liep en hij moest het met zijn leven bekopen. De vriend en de dochter konden ontkomen, maar geraakten wel ernstig gewond. De moeder werd nog even gegijzeld, maar na enkele uren kon V.H. toch opgepakt worden. Toen hij enkele dagen later voor de raadkamer moest verschijnen, beloofde de man zijn volledige medewerking.

Aan de hand van de reconstructie willen de speurders en de onderzoeksrechter een gedetailleerd beeld krijgen van wat er zich die dag allemaal heeft afgespeeld. Mogelijk kunnen er zo ook tegensstrijdigheden in verklaringen uitgeklaard worden.

