Gemeente opent rouwregister voor Jarne (19)

Zijn voormalige school VITO en zijn werkgever openden eerder al een rouwregister voor het jonge slachtoffer. Nu doet ook de gemeente dat. “De buurt en de inwoners van Merksplas reageerden erg aangeslagen op de gebeurtenissen die zich zaterdag in de Rodenbachstraat voltrokken”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “Ook het gemeentebestuur wil graag zijn medeleven betuigen aan de familie, vrienden, kennissen en buren van Jarne. Onze gedachten gaan uit naar hen en we willen hen allemaal veel sterkte wensen in deze moeilijke periode. Om onze hechte dorpsgemeenschap de kans te geven om hun medeleven te betuigen, openen we voor Jarne een rouwregister in ons gemeenschapscentrum, wat centraal gelegen is en vlot bereikbaar is voor iedereen.”, besluit Wilrycx.