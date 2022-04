Gemeente legt natuurbegraafplaats aan op Merksplas-Kolonie

Na gesprekken met het Agentschap Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed staat niets een natuurbegraafplaats nog in de weg op de voormalige landloperskolonie. De gemeente Merksplas wil zo snel mogelijk starten met de aanleg. De natuurbegraafplaats zal grenzen aan de begraafplaats voor landlopers en vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog. “Traditioneel begraven worden in een kist is er niet mogelijk”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “Na crematie kunnen nabestaanden de assen van hun dierbaren laten verstrooien op een strooiweide of ze laten begraven in een biologisch afbreekbare urne. We willen op en rond deze natuurbegraafplaats de natuur zo veel mogelijk in ere houden, want dat is net de reden waarom mensen ervoor kiezen om in deze setting begraven te worden. Daarom is het plaatsen van herdenkingstekens, kransen of andere voorwerpen niet toegelaten.”