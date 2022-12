Gedetineerde ontkent drugsbezit: “Iemand heeft die cannabis recht in mijn jaszak gegooid”

De 27-jarige M.B. uit Brecht zit een gevangenisstraf van 40 maanden uit voor verkrachting. Daar komt nu mogelijk nog een gevangenisstraf van 4 maanden bovenop. Hij openbaar ministerie vraagt die straf omdat M.B. op 22 januari van dit jaar in de gevangenis in Merksplas betrapt werd met 0,45 gram cannabis. Cipiers vonden de drugs tijdens een controle. “Een medegedetineerde had schrik voor de controle en heeft de cannabis naar mij gegooid. Ik heb de drugs niet aangenomen, maar blijkbaar zijn ze per ongeluk in de zak van mijn jas gevallen”, vertelde M.B. aan de rechtbank. “Dit uitleg is totaal ongeloofwaardig”, reageerde de openbare aanklager.