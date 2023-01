Gedetineerde met drugs in jaszak krijgt bijkomende celstraf

De man uit Brecht zit een gevangenisstraf van 40 maanden uit voor verkrachting. Daar komen nu nog drie maanden bij voor drugsbezit in de gevangenis. Hij werd op 22 januari vorig jaar in de gevangenis in Merksplas betrapt met cannabis. Cipiers vonden de drugs tijdens een controle. “Een medegedetineerde had schrik voor de controle en heeft de cannabis naar mij gegooid. Ik heb de drugs niet aangenomen, maar blijkbaar zijn ze per ongeluk in de zak van mijn jas gevallen”, klonk het excuus van M.B. Een uitleg waar de rechtbank geen geloof aan hecht.