Gedetineerde betrapt met hasj: “Uit nieuwsgierigheid aangenomen”

Cipiers van de gevangenis in Merksplas hadden op 18 februari vorig jaar het vermoeden dat gedetineerde Ronny D.W. (42) uit Gent in he bezit was van drugs. Tijdens een fouillering vonden ze 1 gram hasj. Binnen de gevangenismuren geldt een nultolerantie wat betreft drugs. De man, die een celstraf van 40 maanden uitzit, riskeert daarom een bijkomende gevangenisstraf van 3 maanden. “Het was de eerste keer in zijn leven dat hij met drugs in aanraking kwam. Voordat hij de gevangenis binnenging, had hij nog nooit drugs gebruikt”, vertelt zijn advocaat. “Hij kreeg de hasj aangeboden tijdens de wandeling en heeft het uit nieuwsgierigheid aangenomen.”