Ge(s)maakt in Merksplas op zaterdag 18 juni

Joost en Lutgard stoppen na 29 jaar met bakkerij: “Klant die huilend ‘dankjewel’ komt zeggen... Ja, dat is moeilijk”

Na net geen dertig jaar stoppen Joost Muësen (56) en Lutgard Cools (55) met hun bakkerij op de Vrijheid in Hoogstraten. Daarmee verdwijnt de op één na laatste warme bakker in het centrum. “We hebben het altijd met liefde en plezier gedaan, maar de laatste jaren begon het toch door te wegen”, zegt Joost. Wat gebeurt er met de bakker? En wat is het bakkerskoppel zelf van plan met de vrijgekomen tijd? “Ik ben benieuwd hoe mijn biologische klok gaat reageren.”