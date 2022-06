Fristifuif en School’s Out Party voor kinderen in Merksplas

Kinderen van het 1ste tot en met 5de leerjaar zijn welkom in de grote zaal van jeugdcentrum Spelewei. Daar kunnen ze gratis komen fuiven met kinderdisco ‘Stoffel’. Er kan gedronken en gesnoept worden aan democratische prijzen. De kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel. De festiviteiten starten om 18 uur en eindigen om 20.15 uur. De inkom is volledig gratis. Je kan ter plaatse drank en snoep kopen aan 1 euro per stuk.

School’s Out Party

Voor de leerlingen van het zesde leerjaar en die van het eerste en tweede middelbaar is er de School’s Out Party. “Het schooljaar is voorbij! Salut rugzak! Salut taalvak! We feesten erop los en testen onze behendigheid uit op echte cafésporten zoals sjotterbakken en darten”, klinkt het bij de jeugddienst. “Dit gaat door in het jeugdhuis Zigzag in de Kloosterstraat van 19 tot 22 uur.