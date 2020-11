Frank en Caroline stonden 5 jaar geleden oog in oog met Thalysterrorist : “Hij richtte zijn kalasjnikov, haalde de trekker over, maar het wapen blokkeerde”

Merksplas Vleugel van strafin­rich­ting Merksplas in quarantai­ne: 3 geïnter­neer­den testten positief

5 november Nadat in een afdeling van de strafinrichting van Wortel een coronabesmetting werd vastgesteld, hebben nu ook drie geïnterneerden in Merksplas positief getest. Een van de zeven vleugels van de strafinrichting in Merksplas is daarom in quarantaine geplaatst. Inmiddels werd de gehele afdeling voor geïnterneerden getest. Als er geen nieuwe positieve gevallen opduiken, wordt de quarantaine opgeheven op 12 november.