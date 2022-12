Fietsen Wildiers neemt twee Kempense fietswinkels over: “Noorderkempen stond op onze radar”

Merksplas/Oud-TurnhoutDe gekende Antwerpse fietswinkelketen Wildiers blijft groeien. Het heeft twee winkels overgenomen in de Kempen en brengt daarmee het aantal op veertien vestigingen. Het gaat om de overname van Veelo in Oud-Turnhout en Fietsen Peeraer in Merksplas. Eerder opende Wildiers ook al winkels in Geel, Lille en Malle. “De zaakvoerders én het personeel blijven aan boord en we plannen zelfs nog aanwervingen”, vertelt Kris Voet van Fietsen Wildiers.

Wildiers is een familiaal fietsretailer van Antwerpse oorsprong met ondertussen ook vestigingen in Limburg en Oost-Vlaanderen. Enkele jaren geleden werd de Kempen toegevoegd aan het werkterrein en dat wordt nu met de overname van Fietsen Peeraer in Merksplas en Veelo in Oud-Turnhout nog eens uitgebreid. “De twee winkels hebben een cultuur waarbij persoonlijk advies en service centraal staan en dat zijn ook de kernwaarden van Fietsen Wildiers”, zegt CEO Kris Voet. “Het is dan ook belangrijk dat we de zaakvoerders en het personeel aan boord houden. We plannen in de twee vestigingen ook nog nieuwe aanwervingen om te kunnen blijven groeien. We gaan het fietsaanbod ook uitbreiden. We hopen ook de wachttijden voor de bestellingen en de herstellingen in te korten.”

Fietsen Peeraer in Merksplas en Veelo in Oud-Turnhout zijn overgenomen door Fietsen Wildiers.

Voet aan wal in de Kempen

De twee winkels – die op amper tien kilometer van elkaar liggen - nemen na de overname uiteraard ook de huisstijl over van Fietsen Wildiers. De keten van winkels krijgt met de twee nieuwe winkels ook een stevige voet aan de grond in de Noorderkempen. “De overname is geen toeval want de Kempen staat al een tijdje op onze radar”, zegt Kris Voet. “In 2019 openden we een vestiging in Geel en tijdens de coronajaren 2020 en 2021 kwamen daar ook nog eens de vestigingen in Lille en Malle bij. “Met Lille en Geel hebben we vandaag al een stevige voet aan de grond in de Middenkempen en met Malle hebben we een ideale locatie om de Voorkempen te beleveren. De Noorderkempen waren dan ook een logische volgende stap om Wildiers nog steviger te verankeren in de regio.”

Businessplan

De overnames kaderen in een businessplan dat Wildiers opmaakte. “We hadden begin dit jaar al aangekondigd dat we tegen 2023 wilden groeien naar vijftien filialen”, zegt Kris Voet. “Met deze twee erbij komen we dus wel heel dicht in de buurt. “De huidige crisis heeft overnames in de fietssector alleen maar versneld. Kleinere winkels worstelen met de vele leveringsproblemen en vinden moeilijk een antwoord op het stevige tempo waarop onze branche zich ontwikkelt. Onze schaalgrootte laat ons toe om deze kleinere winkels onder onze vleugels te nemen en samen een antwoord te bieden op deze uitdagingen.”

Fietsen Peeraer in Merksplas en VEeLo in Oud-Turnhout zijn overgenomen door Fietsen Wildiers.

