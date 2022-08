Erehaag van collega-wielrenners verwelkomt familie bij afscheid 16-jarige wielrenner Lars Janssens

Merksplas Merksplas geeft stikstof­plan voorlopig een rode kaart

Het gemeentebestuur van Merksplas geeft een voorwaardelijk ongunstig advies rond het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) van de Vlaamse regering. Als gemeente met heel wat landbouwbedrijven erkent het de problematiek wel, maar wil het wel dat Vlaanderen meer rekening houdt met de landbouwsector. “Bijkomende verplichtingen in bestaande vergunningen kunnen voor ons niet. Die brengen het volledig businessplan van bedrijven ernstig in gevaar.” Er volgen in het advies nog een aantal zeer kritische bemerkingen.

