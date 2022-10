Ereburgemeester Leo Verstraeten overleden

Turnhout Mensen in armoede stippen aan welke dienstver­le­ning beter kan in Turnhout: “Online een attest gezinssa­men­stel­ling opvragen... Niet iedereen kan dat”

Online een gezinssamenstelling opvragen of een afspraak met de stadsdiensten maken? Geen sinecure voor mensen die op of voorbij de armoedegrens leven, en zo dreigen zij in een steeds digitaler Turnhout uit de boot te vallen. Dat leert een onderzoek naar knelpunten binnen het armoedebeleid van de stad. En ook tolken en vertaalapps blijken hoog op het lijstje te staan. “Er wordt tegen anderstaligen nog vaak gesproken alsof we dom of doof zijn.”

