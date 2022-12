Drie jaar cel voor man (33) die vriendinnetje (12) van dochter verkrachtte: “Ondanks contactverbod blijft hij haar lastigvallen”

Zowel beklaagde T.A. als de ouders van het meisje hadden een caravan op camping Molenzijdse Heide in Merksplas. Het slachtoffer was bevriend met de tienjarige dochter van de beklaagde. In april van dit jaar bleef ze in de caravan van het vriendinnetje en haar papa overnachten. ”De beklaagde had een matras voor de televisie gelegd zodat ze met z’n drietjes tv konden kijken. Zodra zijn dochtertje in slaap was gevallen, gaf hij Lisa een tongzoen”, schetste openbaar aanklager Hanne Hendrickx tijdens het proces.