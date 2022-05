Dirty Splasherr: een gravelride van 120 kilometer om beleving rond Aardbeirencross te verhogen

De Hoogstraatse Spurters zijn al jaren de organisator van de Aardbeiencross die enkele jaren geleden verhuisde van de Coöperatie in Hoogstraten naar de kolonie in Merksplas. “Vorig jaar hebben we de eerste keer samengewerkt met Spetserr voor de organisatie van de jeugdinitiatie”, zegt Kristof Van Gestel van de Hoogstraatse Spurters. “We hadden toen 200 deelnemers en het was een gigantisch succes. Het was toen dat het idee begon te rijpen: we moeten nog méér doen om de beleving rond de cross groter te maken.”

Gravelride

Een gravelride zou het worden. Iets waar ze bij de Spetserr al wel wat kaas van hadden gegeten. De eerste editie staat gepland voor 12 november. “Gravelride is best wel populair aan het worden”, zegt Wim Van Aelst van Spetserr. “Voor de eerste editie mikken we op een 1.000 deelnemers. Die kunnen kiezen uit een rit van 60, 90 of 120 kilometer door een groot deel van de Kempen. En we beloven écht wel een gravelride. Minstens 75 procent van het parcours zal offroad zijn. Met de kolonie als startplaats is de setting ook meteen goed. Mensen kunnen hier vlot parkeren, achteraf kan je douchen, voorzien we nog een ‘afterparty’. Je kan er dus een dagbesteding van maken. En als kers op de taart zit er in de goodiebag die elke deelnemer krijgt ook een gratis inkomkaart voor de Aardbeiencross een week later.”

Sweet ride

Snoepproducent Astra Sweets uit Turnhout, goed voor 27 miljoen snoepjes per dag zoals de gekende ufo’s en spekjes, zet zijn schouders mee onder het project. De slogan wordt dan ook heel toepasselijk: Dirty Splasherr, let’s make it a sweet ride. “Toen Wim naar ons toestapte, zijn we direct akkoord gegaan”, vertelt David Saenen van Astra Sweets. “Het is voor ons enerzijds de kans om ons als bedrijf wat bekender te maken, maar het is gewoon ook een mooi initiatief.” De opbrengst van de Dirty Splasher gaat overigens naar de vzw Mekander. “In Merksplas hebben ze met dagcentrum Markdal en ’t Vonderke twee voorzieningen voor mensen met een beperking. Binnenkort is het nieuwe gebouw klaar, maar voor de inrichting van de sportzaal kunnen ze nog wel wat centen gebruiken. En daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen.”

Inschrijven kan via deze link.