Directie gevangenis Merksplas in 2016 verwezen naar rechtbank voor schuldig verzuim

Merksplas De directie die in mei 2016 aanwezig was in de gevangenis van Merksplas tijdens wat nog altijd de grootste opstand ooit is geweest in België , moet zich voor de strafrechter verantwoorden. Eén ex-gevangene diende jaren geleden klacht in en krijgt nu ‘gelijk’. Als de rechtbank de zes directieleden zou veroordelen, riskeren zij straffen tot vijf jaar.

7 mei 2016. Zoals wel eens meer gebeurt, weigerde een groep van een tweehonderdtal gedetineerden na de avondwandeling van 17.30 uur weer naar binnen te gaan. De sfeer was niet meteen grimmig, maar dat verandere korte tijd later met alle gevolgen van dien. Alles wat vernield kon worden, werd vernield. De gevangenen sloegen de ramen stuk om via de vensters de cipiers te bekogelen. Ze staken gordijnen in brand, gooiden brandende doeken door de kapotte ramen naar binnen en maakten brandstapels tegen de gevel van het gebouw. Het zou uiteindelijk tot 2.30 uur duren vooraleer de politie de situatie onder controle kreeg en de brandweer écht aan haar werk kon beginnen.

Volledig scherm Merksplas brandschade gevangenis © KOS

Klacht

Twee jaar na de brand, besloot een ex-gevangene klacht in te dienen. Volgens de man had de directie geweigerd om het blok waar de geïnterneerden zaten te laten evacueren. Hij wachtte met zijn klacht tot na zijn eigen vrijlating. De man zat als 'gewone' gevangene bij de geïnterneerden en fungeerde er een beetje als vertrouwenspersoon. Hun afdeling - die absoluut niets met de opstand te maken had - geraakte geïsoleerd en alle 54 betrokkenen konden zichzelf pas uren na het ontstaan van de brand in veiligheid brengen. Het Openbaar Ministerie heeft tot twee keer toe de klacht ongegrond verklaard, maar nu heeft hij toch gehoor gekregen. “Volgens de Kamer van Inbeschuldigingstelling zijn er zaken die zouden kunnen wijzen op schuldig verzuim", zegt advocaat Bob Boogaers die de belangen van de ex-gevangene behartigt. “Verrassend ? Toch wel aangezien het Openbaar Ministerie tot twee keer toe vond dat er geen aanwijzingen waren van schuldig verzuim.”

Behandeling

Het is nu afwachten wanneer de zaak voor de rechtbank verschijnt. Het heeft ook al drie jaar geduurd vooraleer er een beslissing is gevallen over het al dan niet vervolgen. “Ik ben benieuwd wat het standpunt van het OM zal zijn tijdens de behandeling van de rechtspraak: blijven ze voor de vrijspraak gaan of zullen ze toch een straf vorderen”, vraagt Bob Boogaers zich af. “Ik vind het vooral belangrijk dat er een debat ten gronde kan gevoerd worden. Voor alle duidelijkheid: ik spreek alleen in naam van mijn cliënt. Niet voor de 53 anderen die ook op die afdeling zaten. Voor hen kan ik niet spreken. Er heeft voorlopig ook niemand zich aangediend aan de hand van deze uitspraak.”

Het Gevangeniswezen wil liever niet reageren op de beslissing. “Inhoudelijk kunnen we niet reageren zolang de gerechtelijke procedure lopende is”, zegt Kathleen Van De Vijver. “Wel willen we aangeven dat van bij aanvang het DG EPI in het algemeen en de bewuste gevangenisdirecteurs in het bijzonder alle medewerking hebben verleend en zullen blijven verlenen aan het gerechtelijk onderzoek en we hebben vertrouwen in de afloop ervan.”

De aanstokers van de opstand zijn in 2018 definitief veroordeeld door het hof van beroep. Ze kregen celstraffen tot 6 jaar.

Volledig scherm Merksplas brandschade gevangenis © KOS

Volledig scherm De gevangenen richtten een ravage aan in de gevangenis bij de opstand in mei 2016. © Marc De Roeck