De Sjappies kruipen laatste keer podium op: “Hoogtepunt was optreden op festival in Toscane”

In gemeenschapscentrum de Marc/kt in Merksplas kruipen De Sjappies vrijdagavond 4 november voor een allerlaatste keer op het podium. Het afscheidsconcert van de band komt er negen jaar na de oprichting in 2003. In het voorjaar van 2013 zat ik samen met Daan Thone en Steven Agemans aan de toog in café Chapeau in Merksplas. We opperden het idee om een paar keer per jaar samen muziek te maken in het café, en daarna een jamsessie te organiseren voor iedereen die mee wilde spelen”, blikt Gunther Melis terug op het ontstaan van De Sjappies.

Het drietal repeteerde wat nummers Samen met Julie Janssens en Lisa Rombouts. Op 27 december 2013 traden ze voor het eerst op in café Chapeau. “We moesten als groep nog op zoek naar een naam, met een duidelijke link naar het café. Zo werd gekozen voor de naam de Sjappies."

Bierfestival

Vanaf het eerste optreden waren de Sjappies een schot in de roos. De muziek die gebracht werd, viel in de smaak bij het publiek en een hele reeks optredens volgden. Niet alleen in Merksplas of de rest van de provincie, maar zelfs tot in Italië toe. “De ene keer ging het om een privéfeest, dan weer eens een caféoptreden, en af en toe op kleine festivals. We kijken met veel plezier terug naar onze optredens op het Maes Festival, Muziek in ’t Groen, de Ladiesnight en het Tettenkot festival in Massenhoven”, vertelt Gunther Melis. “Het grootst aantal optredens verzorgden we voor de Heikantse Bierliefhebbers uit Berlaar. We speelden een aantal keer op hun bierfeesten en voor het goede doel in Soy. Zij hebben er ook voor gezorgd dat we de kans kregen in september 2016 op Villagio dela birra te spelen in Buenconvento (Italië). Wat eerst een grap leek, werd werkelijkheid en we trokken met een minibusje naar Toscane om op te treden op het grote bierfestival.”

Demo gestolen

Eén jaar voordien had de band een tegenslag moeten incasseren. De Sjappies hadden zich teruggetrokken in Het Kram in Merksplas om een demo op te nemen. “Jammer genoeg werd enkele dagen later de laptop met het opnamemateriaal gestolen bij een inbraak.”

Schwung

In 2017 gaf Lisa Rombouts aan dat ze wou stoppen als pianiste bij de band. In het voorjaar van 2018 werd Lisa vervangen door Jeroen Godon. “In februari 2020 speelden we nog een bruiloft in Arendonk. Niemand had toen kunnen denken dat we een aantal weken later terecht zouden komen in een lockdown. Anderhalf jaar lang waren er geen repetities of optredens door corona, maar in september 2021 was er opnieuw een optreden en de herstart van de Sjappies. De heropstart was hoopvol maar toch was de schwung in post-corona omstandigheden helaas moeilijker terug te vinden. Nieuwe muzikale en andere uitdagingen dienden zich her en der aan. Dit deed ons met spijt in het hart besluiten om het hoofdstuk van De Sjappies stilaan af te ronden. We gaan zeker als vrienden uit elkaar en blijven allemaal wel met muziek bezig bij andere groepen zoals Cover Company, Silly Coincidence, Radio Tennessee en Le Frique.”

De deuren voor het afscheidsconcert van De Sjappies in de Marc/kt gaan open om 20 uur. Om 20.30 u starten Nancy’s Neighbours, en om 22.30 u is het podium voor de laatste keer van de Sjappies.

