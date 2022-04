Buitenspeeldag op de kolonie

Meersel-Dreef Meest noordelij­ke café van België krijgt ‘nutteloos’ informatie­bord: “2.137 aardbeien­bak­jes naar links (dat is 342 meter maar zo tellen we niet in Hoogstra­ten)”

Het meest noordelijke café in Meersel-Dreef heeft een (net niet compleet nutteloos) informatiebord gekregen dat verwijst naar het meest noordelijke punt. De ontwerper is Kamiel De Bruyne van de Nutteloze Borden Wandeling. Tom Waes had tijdens zijn programma al eens een bord geplaatst en Meersel-Dreef kreeg sindsdien heel wat extra bezoekers, maar ondertussen is het bord spoorloos ‘verdwenen’. Het bord zal zondag dienst doen als een van de trekpleisters tijdens de opening van het toeristisch seizoen.

8 april