Bouwmaatschappij De Noorderkempen wordt een woonmaatschappij

Bewoners Abdij­straat niet blij met knip: “We wisten hier niets van”

De gemeente Beerse kondigde begin dit jaar aan om voor een knip voor het verkeer in de Pastoriestraat in het centrum van het dorp te kiezen. Die beslissing zou kaderen in het mobiliteitsplan dat op de gemeenteraad werd goedgekeurd, maar dat klopt volgens oppositiepartij N-VA niet.