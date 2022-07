Bloemen- en plantenmarkt, muziek en animatie in de Plantentuin De Kleine Boerderij in Merksplas

De Plantentuin heeft de laatste tijd heel wat vernieuwingswerken uitgevoerd en is ondertussen ook officieel erkend als arboretum. De tuin is een onderdeel van de vroegere kolonie van Merksplas met haar rijke verleden. Het domein is een bijzondere collectietuin van acht hectare van de familie Oprins die nu al een tijdje voor het publiek toegankelijk is gemaakt. “Onze collectietuin staat in het midden van de zomer op haar allermooist”, zegt Wout Oprins. “In de hoofdlaan staan 40.000 Afrikaanse leliebloemen. Daarnaast hebben we nog verschillende tuinkamers. In de Japanse tuin pronkt een ruim assortiment aan bloeiende daglelies, vlambloemen en dropplanten. De rozentuin en kruidentuin verwennen de bezoekers met vele geuren en kleuren. De collectie van de hortensia’s is een van de meest uitgebreide ter wereld en bevat vele eigen creaties die enkel in de Plantentuin van Merksplas te bewonderen zijn.” Naast de strakke tuinkamers, is er ook een unieke bostuin met kronkelende wandelpaadjes en aan de overkant een enorme bloemenweide, een ven en een bamboebos. Daar ga je via een labyrint aan bruggetjes van eiland naar eiland. In de tuin zijn ook heel wat kunstwerken geplaatst.”