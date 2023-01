Bijna 15 jaar na de feiten wil parket moordverdachte uit Merksplas eindelijk voor assisen

MerksplasZowat 15 jaar nadat de brandweer Wim Beckmann gewond uit zijn brandende villa in Merksplas haalde en er zijn doodgeschoten vriendin Samira Bekkar vond, komt de zaak nu mogelijk voor assisen. Dat wil het parket-generaal en op 23 januari komt de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen. Dat bevestigt het parket-generaal aan onze redactie.

Op 27 juli 2008 werd het landelijke Merksplas plots opgeschrikt door een brand langs de Steenweg op Turnhout. De riante villa met rieten dak van Wim Beckmann stond in lichterlaaie. Een uur nadat de bluswerken begonnen zijn, dragen de hulpdiensten een brancard naar buiten met daarop de bewusteloze en hevig bloedende bewoner in ontbloot bovenlijf. Beckmann had een schotwonde in het hoofd.

Wat pers en nieuwsgierige buurtbewoners op dat moment nog niet weten, is dat er binnen in de villa ook een dodelijk slachtoffer werd gevonden. De 27-jarige Samira Bekkar - een paaldanseres uit het Brusselse die sinds een tijdje de nieuwe vriendin was van Beckmann - lag dood tussen de lakens van het bed. Met enkel een T-shirt en een slipje. Vermoord met twee kogels door het hoofd.

Afrekening

Het leek een afrekening. Want Wim Beckmann had bepaald wat vijanden. Hij stond ervoor bekend mensen voor duizenden euro’s op te lichten. “Wim Beckmann had veel vijanden. Vroeg of laat moest dit ervan komen. Hij leefde in angst voor een afrekening”, verklaarde een vriend enkele dagen na de moord in de pers.

Uit schrik voor zo’n afrekening had Wim Beckmann van zijn villa een versterkte burcht gemaakt. Op elke hoek van het domein stonden sensoren. “Van op de grond tot vier meter hoog registreerden die alles wat er gebeurde”, aldus nog die vriend. Om binnen in de villa een deur te openen van de ene naar de andere kamer, had je een speciale chipkaart nodig, een element dat zich later in het onderzoek tegen Beckmann zou keren. En in zijn kelder zouden drie grote kluizenblokken gestaan hebben waar je in kon wandelen. “Daartussen was een gang. Die zou lopen naar een landingsplaats voor een helikopter”, aldus nog Beckmanns vriend.

Vrij ondanks verdenking

Maar de denkpiste van een afrekening maakte snel plaats voor een andere. De speurders in Turnhout waren ervan overtuigd: Wim Beckmann heeft in juli 2008 zijn bedpartner Samira Bekkar (27) vermoord in hun slaapkamer. Toch komt het pas 12 jaar later mogelijk tot een proces.

Beckmann loopt ondertussen al dertien jaar rond als vrij man. De KI in Antwerpen liet hem in 2009 vrij zonder voorwaarden. Het onderzoek werd ondertussen nooit afgesloten, maar het viel wel stil na de vrijlating van Beckmann. Tot nu. Op 23 januari beslist de Kamer van Inbeschuldigingstelling of Wim Beckmann voor het hof van assisen moet verschijnen voor de moord op Samira. Hij is intussen wel al enkele jaren onvindbaar.

