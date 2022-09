Battelefield Wandeling brengt hulde aan Polar Bears

De wandeling start om 13.30 uur aan de landloperskapel Het gaat om een begeleide en geanimeerde wandeling van zo’n vijf kilometer lang op de landloperskolonie. “Onderweg brengen we een plechtige hulde aan onze bevrijders bij het Monument van John William Harper, gevolgd door het neerleggen van een bloemenkrans om te eindigen met de Last Post. We doen dit ter nagedachtenis van de Polar Bears, maar ook aan de Poolse en andere bevrijders. De groene ringwal wordt omgedoopt tot ‘John William Harperwal’. Ook zullen er waargebeurde en spannende oorlogsverhalen over de veldslagen in St.-Jozef Rijkevorsel en over de bevrijding van Merksplas-Kolonie tussen 24 en 29 september 1944 verteld worden.”