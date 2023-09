Backyard Festival en gevangenis Merksplas slaan handen in elkaar: “Geïnterneerden hielpen ons met de opbouw van het festivalterrein”

Kooktijd heropent op nieuwe locatie: “Hier hebben we veel meer mogelijkhe­den”

Exact 13 jaar nadat ze Kooktijd startte in de Leopoldstraat opent Caroline Verdick vrijdag 1 september haar nieuwe en grotere winkel in de Herentalsstraat, op 50 meter van de Grote Markt. “Hier hebben kunnen we ons assortiment uitbreiden én meer workshops organiseren.”