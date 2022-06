Zorgkoppel Margot en Wim zoeken bewoners voor VillaVip in kasteel Runcvoorthof

Merksem Bakkersfa­mi­lie opent derde bakkerij in Merksem: “Ik heb mijn broer alles aangeleerd”

Vorige week openden Jens (26) en Jorg (28) Ribbens een gloednieuwe bakkerij in Merksem, vlak bij het ziekenhuis Jan Palfijn. Het is al de derde winkel voor de broers, na Ekeren en Kalmthout. Het brood wordt gebakken in Ekeren, de patisserie in Kalmthout, en in Merksem wordt al dat lekkers verkocht. “Dit is de perfecte locatie voor een bakkerij", klinkt het bij de broers.

25 mei